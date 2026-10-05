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Власники клубів-учасників Євроліги готують серйозні зміни у турнірі

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Власники клубів-учасників Євроліги готують серйозні зміни у турнірі
Євроліга наразі налічує 20 клубів
фото: пресслужба Євроліги

Найпрестежнишій баскетбольний турнір Європи буде розширено до 24 учасників

Власники клубів Євроліги плануються розширити кількість учасників турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurohoops.

Наразі у найпрестинішому турнірі Європи виступають 20 команд. На найближчий зустрічі баскетбольних чиновників, яка відубдеться 6 жовтня у Комо, кількість клубів Євроліги планують розширити до 24.

Наразі є 13 претендентів на вісім місць: «Црвена Звезда», «Дубай», «Хапоель» Тель-Авів, «Лондон Лайонс», «Наполі Баскет», ПАОК, «Париж», «Партизан» Белград, «Максіма Рома», «Валенсія», «Віртус» Болонья, «Хапоель» Єрусалим та «Аріс».

Таким чином у Євролізі буде 21 постійний уччасник. Ще дві путівки отримувтаимуть фіналісти EuroCup, 24-та путівка залишиться пді wild-card.

Також на зустрічі у Комо обговорюватиметься пропозиція NBA щодо співпраці, проте головним питанням залишатиметься роширення Євроліги.

Раніше Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок у передсезонному матчі НБА у грі з «Денвером».

Теги: баскетбол Євроліга

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