«Басконія» веде переговори щодо підписання контракту з Олексієм Ленєм

Українець має стати заміною Халіфі Діопу

«Басконія» зацікавлена у підписанні українського центрового Олексія Леня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «El Correo».

Іспанський клуб веде переговори з 33-річним українцем, який має стати заміною Халіфі Діопу, який залишив команду.

У минулому сезоні Олексій Лень виступав у складі мадридського «Реала». У квітні він отримав травму лівої стопи, а вже у липні сторони домолиись про розірвання контракту.

У Лізі АБК він провів 21 гру, набирав 7,1 очка в середньому, робив 3,6 підбирання та 1,2 блок-шота. У Євролізі його показники виглядають наступним чином: три очки та два підбирання в середньому за 23 проведені гри.

Нагадаємо, Максим Шульга провів яскравий перший матч у складі «Реала» – під час поєдинку з «Басконією» українець набрав 15 очок, реалізувавши дві з двох двоочкових спроб, дві з трьох триочкових та п'ять із шести штрафних.

До слова, «Харківські Соколи» переманили оборонця «Київ-Баскет» Єгора Сушкіна.