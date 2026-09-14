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Жіноча збірна США вп’яте поспіль виграла Чемпіонат світу з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жіноча збірна США вп’яте поспіль виграла Чемпіонат світу з баскетболу
Переможна серія американок на Чемпіонатах світу сягнула неймовірних 36 матчів
фото: FIVB

У фіналі світової першості американки здолали Францію – 97:79

Збірна США вп’яте поспіль виграла чемпіонат світу з баскетболу серед жінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У фіналі американки здолали Францію – 97:79, здійснивши камбек після відставання у 14 очок.

Франція, яка вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу, чудово розпочала вирішальний матч і на старті другої чверті вела +14. Однак США ще до великої перерви скоротили відставання до двох очок – 45:43, а після перерви повністю перехопили ініціативу.

Американки видали фантастичні другу та третю чверті, набравши відповідно 26 та 30 очок, і зрештою довели матч до перемоги з різницею у 18 очок.

Головною героїнею фіналу стала Брінна Стюарт – 22 очки та 10 підбирань. Для неї цей турнір став історичним: Стюарт стала першою в історії дворазовою MVP чемпіонату світу. Джекі Янг додала 18 очок, 6 підбирань та 5 передач.

Для США це вже 12-й титул чемпіонок світу та п'ятий поспіль. Переможна серія американок на Чемпіонатах світу сягнула неймовірних 36 матчів.

Франція здобула історичне срібло – це її найкращий результат на чемпіонатах світу. До цього найвищим досягненням французької збірної було третє місце на дебютному мундіалі у 1953 році.

Чемпіонат світу 2026 у Берліні також встановив рекорд відвідуваності: 236015 глядачів відвідали матчі турніру, а середня відвідуваність склала 6556 уболівальників за гру.

Нагадаємо, форвардка Катерина Коваль приєдналася до Університету Бейлора в Національній асоціації студентського спорту (NCAA).

Теги: баскетбол

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