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«Кліпперс» та «Торонто» досягли угоди щодо обміну Кавая Леонарда

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Кліпперс» та «Торонто» досягли угоди щодо обміну Кавая Леонарда
Кавай Леонард розпочне свій 15-й сезон в НБА
фото: Instagram Кавая Леонарда

Раніше обмін призупиняло розслідування щодо зарплати гравця

«Кліпперс» та «Торонто» досягли угоди щодо обміну Кавая Леонарда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Шемса Чаранію.

В обмін на 35-річного баскетболіста «Кліпперс» отримають Брендона Інгрема, Грейді Діка, два незахищені піки першого раунду, один обмін піками першого раунду та два піки другого раунду.

Сторони вже запланували дзвінок з представниками НБА щодо підтвердження обміну.

Раніше ліга розслідувала, чи платив клуб Каваю гроші в обхід стелі зарплат через спонсорську угоду з компанією Aspiration. Саме це призупиняло обмін.

«Кліпперс» в підсумку отримали штраф у десять мільйонів долларів. Власника клубу Стіва Балмера відсторонено від керування клубом на один рік, також на цей термін йому заборонено відвідування матів команди. У «Кліпперс» також забрали два майбутніх піки першого раунду драфту.

Нагадаємо, що «Ніко-Баскет» підписав контракт з американським форвардом Джаміром Сімпсоном.

 

Теги: баскетбол НБА

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