Максим Шульга зіграв перший офіційний матч за «Реал»

Шульга відіграв 5 хвилин у півфінальному матчі Суперкубка Євроліги проти «Дубая»

Захисник збірної України з баскетболу Максим Шульга відіграв перший офіційний матч за мадридський «Реал» в рамках Суперкубка Євроліги, дебютний розіграш якого проходить у Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Шульга відіграв 5 хвилин у півфінальному матчі проти «Дубая», за які не виконав жодного кидка, зробив 2 втрати та 2 фола.

«Реал» виграв у «Дубая» в овертаймі 98:95 і пробився до фіналу, де сьогодні, 19 вересня, зіграє проти Олімпіакоса. Початок матчу о 20:00 за Києвом.

Наприкінці літа Шульга підписав із «Реалом» дворічний контракт.

У серпні Максим Шульга дебютував за національну збірну України, відігравши два матчі у відборі на ЧС-2027. В іграх проти Греції та Чорногорії він в середньому набирав 14.0 очка, 3.5 підбирання та 2.0 передачі.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.