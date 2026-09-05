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Ексгравець НБА Сіммонс повернувся до ліги після того, як проміняв баскетбол на риболовлю

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Ексгравець НБА Сіммонс повернувся до ліги після того, як проміняв баскетбол на риболовлю
Бен Сіммонс серйозно захопився риболовлею після баскетбольної паузи
фото: Інстаграм Бена Сіммонса

Бен Сіммонс на рік підписав контракт з «Сакраменто Кінгз»

Перший номер драфту 2016 року НБА Бен Сіммонс повертається до ліги після майже року без баскетболу: 30-річний австралієць підписав однорічний контракт із «Сакраменто Кінгз» на $3,5 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN. 

Деталі контракту

Новий сезон стане для нього спробою повернутися на майданчик після тривалої паузи. Востаннє баскетболіст виходив на паркет у сезоні 2024/25, коли представляв «Лос-Анджелес Кліпперс». За каліфорнійську команду він провів 18 матчів, виконуючи переважно роль запасного. Його середні показники становили лише три очки, чотири підбирання та три результативні передачі за гру.

Тепер Сіммонс отримав шанс у «Сакраменто», який переживає перебудову після провального попереднього сезону, де команда здобула лише 22 перемоги у 82 матчах. Клуб розраховує, що досвід австралійця допоможе молодому складу.

Баскетбольна кар'єра Сіммонса

Кар’єра Сіммонса обіцяла бути яскравою. «Філадельфія Севенті Сіксерс» обрала його під першим номером драфту 2016 року. Він став новачком року, тричі брав участь у Матчі всіх зірок та потрапляв до символічної збірної найкращих захисників НБА. У найкращі роки Сіммонс вважався одним із найуніверсальніших гравців ліги завдяки своїй грі в захисті, передачам і здатності діяти одразу на кількох позиціях.

Але подальший розвиток кар’єри зупинили численні травми, проблеми зі спиною та психологічні труднощі. Окремою проблемою залишалася його гра в атаці та невпевненість у кидках. Після конфлікту з «Філадельфією» Сіммонса обміняли до «Бруклін Нетс», а згодом він опинився у «Кліпперс».

Неочікуване хобі Сіммонса

Поки баскетбольна кар’єра опинилася на паузі, Сіммонс несподівано серйозно захопився риболовлею. Австралієць навіть придбав контрольний пакет акцій клубу South Florida Sails, який бере участь у Sport Fishing Championship. «Це дуже нішевий вид спорту. І якщо ви не знаєте про нього, то й не знаєте. Але щойно ви спробуєте і побачите, що це таке, то будете вражені. Мене завжди цікавила риболовля як спорт. Техніка. Тут так багато всього, чого люди просто не розуміють», – розповідав Сіммонс.

Нагадаємо, що брат зятя Трампа за рекордні для спорту кошти придбає легендарний клуб НБА

Теги: баскетбол НБА «Сакраменто Кінґз»

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