З життя пішов колишній чемпіон WBA

Хорхе Кастро помер у віці 59 роців

Ексчемпіон світу WBA у середній вазі Хорхе Ксатро пішов з життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Аргентинець знепритомнів під час занять у залі для бінго у місті Морона. За даними поліцейського звіту, причиною стало зниження рівня інсуліно у крові Кастро, який хворів на діабет.

Екстрені служби боролись за життя колишнього чемпіона, втім врятувати його не вдалось, він помер на місці. Прокуратура Морона розслідує інцидент, щоб втановити усі деталі.

За свою кар'єру Хорхе Кастро провів 144 поєдинки, 130 з них завершились перемогами (90 KO), 11 раз поступився та тричі розійшовся нічиєю. Титул чемпіона WBA у середній вазі аргентинець завоював у 1994 році, коли здолав Реджі Джонсона.

До слова, хорватський боксер Філіп Хргович розповів про свої плани на майбутнє.

Раніше стало відомо, що Денис Берінчик (19-2, 9 KO) прийме участь у турнірі ММА-промоушену Arena. Його суперником стане Бовар Ханаков.

Нагадаємо, що Олександр Усик не планує битись з Вайлдером – українець розглядає бій з Тайсоном Ф'юрі.