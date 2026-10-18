Головна Спорт Бокс/ММА/UFC
search button user button menu button

Дюбуа нокаутував Вордлі та захистив титул чемпіона світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Дюбуа нокаутував Вордлі та захистив титул чемпіона світу
Бій Дюбуа – Вордлі відбувся на арені O2 у Лондоні

Поєдинок Дюбуа – Вордлі завершився технічним нокаутом у другому раунді.

Британський боксер Даніель Дюбуа успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, перемігши співвітчизника Фабіо Вордлі. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок відбувся на арені O2 у Лондоні та завершився технічним нокаутом у другому раунді.

Дюбуа відразу захопив ініціативу. Уже через 15 секунд після початку бою він потужним ударом правою рукою відправив Вордлі в нокдаун. Фабіо підвівся та продовжив поєдинок, однак чемпіон не послаблював тиску й завдавав супернику важких ударів.

У другому раунді Дюбуа продовжив атакувати. Після чергової серії ударів кут Вордлі викинув рушник, сигналізуючи про відмову від продовження поєдинку. Рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Дюбуа технічним нокаутом.

Для Дюбуа це був перший захист титулу WBO. У травні 2026 року в Манчестері він відібрав пояс в Вордлі, перемігши технічним нокаутом в одинадцятому раунді.

Після цього поєдинку рекорд Дюбуа становить 24 перемоги, з яких 23 – нокаутом, і три поразки. В активі Уордлі – 20 перемог (19 нокаутом), дві поразки та одна нічия.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring та IBF у суперважкій ваговій категорії британець Тайсон Ф'юрі розповів про свої плани перед завершенням професійної кар'єри

«Хочу провести трилогію з Усиком, оскільки глибоко в душі знаю, що виграв ті два поєдинки. Але з якоїсь причини судді віддали йому перемогу, а не мені. Алекс теж хоче цього, оскільки глибоко всередині він думає: «Виграв я тоді чи ні?». Усик навіть зізнавався на камеру, що ці поєдинки були дуже близькими. Якби судді віддали перемогу мені, то Алекс не сперечався б.

І мені хотілося б отримати шанс виправити це. Уявіть, що це був би за спосіб завершити кар'єру! Спочатку відлупцювати цього безхатька у Кардіффі перед публікою в 80 тис. чоловік, а потім вирушити до «Медісона Сквера Гардена», щоб помститися кролику Усику», – заявив Ф'юрі. 

11 грудня у Кардіффі відбудеться протистояння двох британців: на ринг вийдуть Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі. Вони битимуться за пояс WBA Super.

Теги: Даніель Дюбуа бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хорхе Сантос народився у Калета-Олівії, провінція Санта-Крус
З життя пішов колишній чемпіон WBA
16 жовтня, 16:26
Кожен з бійців заробив близько 1,5 мільйонів фунтів за перший бій
Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі провели дуель поглядів (відео)
14 жовтня, 23:58
Олександр Усик в червні відмовився від усіх поясів
Олександр Усик не планує битись з Вайлдером – українець розглядає інший супербій
13 жовтня, 14:50
Тайсон Ф'юрі вважає, що переміг Олександра Усика у двох попердніх поєдинках
Ф'юрі заявив, що хоче відлупцювати «безхатька Джошуа», а потім перемогти «кролика Усика»
9 жовтня, 11:30
Дерек Чісора назвав головну мотивацію продовження кар'єри
Колишній суперник Кличка та Усика несподівано анонсував бій у 42 роки
5 жовтня, 19:16
Володимир Голубєв має кримінальне минуле, через яке його планують депортувати з Фінляндії
Український боєць ММА Vavansambo безслідно зник у Фінляндії
1 жовтня, 21:44
Ексчемпіони світу домовились про бій
Стало відомо, де та коли відбдуеться бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа
24 вересня, 15:22
Британець має повернутись у ринг на поатку наступного року
Мозес Ітаума готується до повернення на ринг – скоро розпочнеться пошук суперників
21 вересня, 15:20
Український боксер останній раз виходив у ринг чотири місяці тому
Олександр Усик зустрівся з Прем'єр-міністром Чорногорії (фото)
20 вересня, 20:43

Бокс/ММА/UFC

Дюбуа нокаутував Вордлі та захистив титул чемпіона світу
Дюбуа нокаутував Вордлі та захистив титул чемпіона світу
Турнір MMA на честь підрозділу ГУР відбувся у Києві
Турнір MMA на честь підрозділу ГУР відбувся у Києві
Дюбуа та Вордлі провели зважування перед боєм (відео)
Дюбуа та Вордлі провели зважування перед боєм (відео)
Владислав Сіренко зробив прогноз на бій Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі
Владислав Сіренко зробив прогноз на бій Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі
З життя пішов колишній чемпіон WBA
З життя пішов колишній чемпіон WBA
«Я міг його перемогти». Даніель Дюбуа згадав бій з Олександром Усиком
«Я міг його перемогти». Даніель Дюбуа згадав бій з Олександром Усиком

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
97K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua