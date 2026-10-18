Дюбуа нокаутував Вордлі та захистив титул чемпіона світу

Поєдинок Дюбуа – Вордлі завершився технічним нокаутом у другому раунді.

Британський боксер Даніель Дюбуа успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, перемігши співвітчизника Фабіо Вордлі. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок відбувся на арені O2 у Лондоні та завершився технічним нокаутом у другому раунді.

Дюбуа відразу захопив ініціативу. Уже через 15 секунд після початку бою він потужним ударом правою рукою відправив Вордлі в нокдаун. Фабіо підвівся та продовжив поєдинок, однак чемпіон не послаблював тиску й завдавав супернику важких ударів.

У другому раунді Дюбуа продовжив атакувати. Після чергової серії ударів кут Вордлі викинув рушник, сигналізуючи про відмову від продовження поєдинку. Рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Дюбуа технічним нокаутом.

Для Дюбуа це був перший захист титулу WBO. У травні 2026 року в Манчестері він відібрав пояс в Вордлі, перемігши технічним нокаутом в одинадцятому раунді.

Після цього поєдинку рекорд Дюбуа становить 24 перемоги, з яких 23 – нокаутом, і три поразки. В активі Уордлі – 20 перемог (19 нокаутом), дві поразки та одна нічия.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring та IBF у суперважкій ваговій категорії британець Тайсон Ф'юрі розповів про свої плани перед завершенням професійної кар'єри.

«Хочу провести трилогію з Усиком, оскільки глибоко в душі знаю, що виграв ті два поєдинки. Але з якоїсь причини судді віддали йому перемогу, а не мені. Алекс теж хоче цього, оскільки глибоко всередині він думає: «Виграв я тоді чи ні?». Усик навіть зізнавався на камеру, що ці поєдинки були дуже близькими. Якби судді віддали перемогу мені, то Алекс не сперечався б.

І мені хотілося б отримати шанс виправити це. Уявіть, що це був би за спосіб завершити кар'єру! Спочатку відлупцювати цього безхатька у Кардіффі перед публікою в 80 тис. чоловік, а потім вирушити до «Медісона Сквера Гардена», щоб помститися кролику Усику», – заявив Ф'юрі.

11 грудня у Кардіффі відбудеться протистояння двох британців: на ринг вийдуть Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі. Вони битимуться за пояс WBA Super.