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Владислав Сіренко зробив прогноз на бій Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Владислав Сіренко зробив прогноз на бій Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі
Фабіо Ворділ вперше у кар'єрі зазнав поразки у бою з Дюбуа
фото: Instagram Фабіо Вордлі

Владислав Сіренко за свою кар'єру здобув 23 перемоги

Український надважковик Владислав Сіренко (23-1, 20 KO) поділився очікуваннями від бою між Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі. Про це повідомляє «Главком».

«На мою думку, Вордлі переможе у реванші. Він буде більш сфокусованим та мотивованим. Але це суперважка вага, і все може змінитися за секунду.

Мені було б цікаво подивитися бій Філіпа Хрговича з Вордлі. Звичайно, що обʼєднання титулів – це те, що всі хочуть побачити», – сказав Сіренко.

Реванш між Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі відбудеться 17 жовтня у Лондоні на арені «O2».

Перший бій між спортсменами відбувся у травні цього року: тоі Дюбуа вдалось відправити Вордлі у нокату у 11-му раунді.

До слова, ексчемпіон світу WBA у середній вазі Хорхе Кастро пішов з життя у віці 59 років.

Раніше Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі провели дуель поглядів.

Нагадаємо, що колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик склав перелік бажаних двобоїв

Український боксер зацікавлений у двох опонентах. Першим варіантом буде третій поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі. Другий – чемпіон за версіями WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес зі США.

Теги: Владислав Сіренко бокс Даніель Дюбуа

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