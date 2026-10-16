Владислав Сіренко зробив прогноз на бій Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі
Владислав Сіренко за свою кар'єру здобув 23 перемоги
Український надважковик Владислав Сіренко (23-1, 20 KO) поділився очікуваннями від бою між Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі. Про це повідомляє «Главком».
«На мою думку, Вордлі переможе у реванші. Він буде більш сфокусованим та мотивованим. Але це суперважка вага, і все може змінитися за секунду.
Мені було б цікаво подивитися бій Філіпа Хрговича з Вордлі. Звичайно, що обʼєднання титулів – це те, що всі хочуть побачити», – сказав Сіренко.
Реванш між Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі відбудеться 17 жовтня у Лондоні на арені «O2».
Перший бій між спортсменами відбувся у травні цього року: тоі Дюбуа вдалось відправити Вордлі у нокату у 11-му раунді.
До слова, ексчемпіон світу WBA у середній вазі Хорхе Кастро пішов з життя у віці 59 років.
Раніше Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі провели дуель поглядів.
Нагадаємо, що колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик склав перелік бажаних двобоїв.
Український боксер зацікавлений у двох опонентах. Першим варіантом буде третій поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі. Другий – чемпіон за версіями WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес зі США.
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