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Міланія Кохан з особистим рекордом здобула золото Юнацької Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Міланія Кохан з особистим рекордом здобула золото Юнацької Олімпіади
Кохан здобула для України друге золото та шосту нагороду Юнацьких Олімпійських ігор
фото: НОК України

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Міланія Кохан стала чемпіонкою Юнацьких Олімпійських ігор 2026 у метанні молота. Про це повідомляє «Главком».

У першій спробі Кохан метнула молот на особистий рекорд – 70,71 м. У п'ятій спробі Кохан ще раз перевершила особистий рекорд  – 71,27 м. 

Цей результат приніс їй золоту медаль.

Кохан здобула для України друге золото та шосту нагороду Юнацьких Олімпійських ігор. 

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

Теги: легка атлетика Юнацькі Олімпійські ігри

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