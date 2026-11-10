Міланія Кохан з особистим рекордом здобула золото Юнацької Олімпіади

Кохан здобула для України друге золото та шосту нагороду Юнацьких Олімпійських ігор

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Міланія Кохан стала чемпіонкою Юнацьких Олімпійських ігор 2026 у метанні молота. Про це повідомляє «Главком».

У першій спробі Кохан метнула молот на особистий рекорд – 70,71 м. У п'ятій спробі Кохан ще раз перевершила особистий рекорд – 71,27 м.

Цей результат приніс їй золоту медаль.

Кохан здобула для України друге золото та шосту нагороду Юнацьких Олімпійських ігор.

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.