Міланія Кохан з особистим рекордом здобула золото Юнацької Олімпіади
IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року
Міланія Кохан стала чемпіонкою Юнацьких Олімпійських ігор 2026 у метанні молота. Про це повідомляє «Главком».
У першій спробі Кохан метнула молот на особистий рекорд – 70,71 м. У п'ятій спробі Кохан ще раз перевершила особистий рекорд – 71,27 м.
Цей результат приніс їй золоту медаль.
Кохан здобула для України друге золото та шосту нагороду Юнацьких Олімпійських ігор.
IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.
Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.
Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.
Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.
У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.
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