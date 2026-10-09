Квитки на бій Ф'юрі та Джошуа розмели за годину
«Битва за Британію» спровокувала неймовірний ажіотаж
На поєдинок між британськими боксерами Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа розкупили квитки за годину після надходження у продаж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.
Найдешевша перепустка на бій коштувала 88,50 фунта. Натомість найдорожчий квиток вартував 13128 фунтів. У продаж надійшли орієнтовно 80 тисяч квитків.
Квитки розпочали продавати в полудень п'ятниці за Грінвічем. Уже за кілька хвилин кількість користувачів в онлайн-черзі перевалила за півмільйона. Згодом перепустки з'явилися на сайтах перепродажу, де VIP-місця біля рингу пропонували вже за понад 70 тисяч фунтів.
Поєдинок Ф'юрі – Джошуа відбудеться у ніч проти 12 грудня. Бій відбудеться у валлійському Кардіффі на стадіоні «Міленіум». Раніше обидва боксери зазнали двох поразок від українця Олександра Усика.
До слова, нещодавно Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.
Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.
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