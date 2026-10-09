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Квитки на бій Ф'юрі та Джошуа розмели за годину

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Квитки на бій Ф'юрі та Джошуа розмели за годину
Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа вийдуть в ринг через два місяці
фото: The Ring Magazine

«Битва за Британію» спровокувала неймовірний ажіотаж

На поєдинок між британськими боксерами Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа розкупили квитки за годину після надходження у продаж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Найдешевша перепустка на бій коштувала 88,50 фунта. Натомість найдорожчий квиток вартував 13128 фунтів. У продаж надійшли орієнтовно 80 тисяч квитків.

Квитки розпочали продавати в полудень п'ятниці за Грінвічем. Уже за кілька хвилин кількість користувачів в онлайн-черзі перевалила за півмільйона. Згодом перепустки з'явилися на сайтах перепродажу, де VIP-місця біля рингу пропонували вже за понад 70 тисяч фунтів.

Поєдинок Ф'юрі – Джошуа відбудеться у ніч проти 12 грудня. Бій відбудеться у валлійському Кардіффі на стадіоні «Міленіум». Раніше обидва боксери зазнали двох поразок від українця Олександра Усика.

До слова, нещодавно Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.

Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

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Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа квиток

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