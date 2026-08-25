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Зеленський отримав особливий подарунок від легендарного боксера Кроуфорда

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський отримав особливий подарунок від легендарного боксера Кроуфорда
Теренс Кроуфорд подарував цуценя Володимиру Зеленському
фото: скриншот з відео

Президент подякував боксеру за зустріч та подарунок

Сьогодні, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський та легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд провели зустріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Він із перших днів війни підтримує нашу країну, наш народ. Дуже цінуємо те, що такі люди поруч з українцями та українками», – сказав Зеленський.

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Теренс Кроуфорд вручив подарував українському лідеру цуценя.

«На знак солідарності Теренс подарував цуценя американського пітбультер’єра – дівчинку Фрею. Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі, а тепер Фрея носить ім’я на честь майбутньої системи ППО Freyja як символ нашого захисту. Дякую за зустріч і цей дуже теплий та особливий подарунок. Дякую за підтримку й повагу до нашого народу», – зауважив президент.

До слова, у 2025 році легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд офіційно оголосив про завершення своєї професійної кар’єри.

Тоді спортсмен, чий шлях у великому спорті розпочався ще у 2008 році, заявив, що йде на власних умовах, оскільки досяг усіх можливих вершин і більше не має потреби нікому нічого доводити. Кроуфорд завершив свій шлях із бездоганним рекордом – 42 перемоги у 42 поєдинках, значна частина яких (31 перемога) була здобута достроково нокаутом.

Теги: Теренс Кроуфорд Володимир Зеленський

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