Зеленський отримав особливий подарунок від легендарного боксера Кроуфорда

Президент подякував боксеру за зустріч та подарунок

Сьогодні, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський та легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд провели зустріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Він із перших днів війни підтримує нашу країну, наш народ. Дуже цінуємо те, що такі люди поруч з українцями та українками», – сказав Зеленський.

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Теренс Кроуфорд вручив подарував українському лідеру цуценя.

«На знак солідарності Теренс подарував цуценя американського пітбультер’єра – дівчинку Фрею. Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі, а тепер Фрея носить ім’я на честь майбутньої системи ППО Freyja як символ нашого захисту. Дякую за зустріч і цей дуже теплий та особливий подарунок. Дякую за підтримку й повагу до нашого народу», – зауважив президент.

До слова, у 2025 році легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд офіційно оголосив про завершення своєї професійної кар’єри.

Тоді спортсмен, чий шлях у великому спорті розпочався ще у 2008 році, заявив, що йде на власних умовах, оскільки досяг усіх можливих вершин і більше не має потреби нікому нічого доводити. Кроуфорд завершив свій шлях із бездоганним рекордом – 42 перемоги у 42 поєдинках, значна частина яких (31 перемога) була здобута достроково нокаутом.