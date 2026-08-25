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Збірна України з боксу здобула шість нагород на Чемпіонаті Європи U19

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з боксу здобула шість нагород на Чемпіонаті Європи U19
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Упродовж 13-22 серпня в сербському місті Лозниця проходив Чемпіонат Європи серед спортсменів віком до 19 років

Збірна України з боксу здобула шість нагород на Чемпіонаті Європи U19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 13-22 серпня в сербському місті Лозниця проходив Чемпіонат Європи серед спортсменів віком до 19 років. За підсумками змагань «синьо-жовті» шість разів підіймалися на п'єдестал пошани.

Чемпіоном Європи став Олександр Хоменко (вагова категорія +90 кг). Срібну медаль здобула Валерія Рибченко (в.к. +80 кг)

Бронзові нагороди вибороли: Олексій Колбая (в.к. 55 кг), Назар Ключко (в.к. 65 кг),Богдан Козак (в.к. 70 кг) та Костянтин Галицький (в.к. 75 кг)

Варто зазначити, що на цьому чемпіонаті Україну представляла друга команда – спортсмени, які посіли другі місця на національній першості. Для них турнір став можливістю отримати міжнародний досвід та показати свій рівень. Основна команда наразі продовжує підготовку до майбутнього Чемпіонату світу.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: бокс

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