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Українець встановив рекорд на біговій доріжці, якому позаздрили б космонавти (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Рекордсмен робив оберти кожні 2,7 секунди упродовж шістдесяти хвилин безперервного бігу
фото: Вєтрова Лана/Facebook

«Рекорд космонавтів» вимагає серйозної підготовки та концентрації

Гайк Мікаелян з Миколаєва встановив світовий рекорд з обертань на біговій доріжці. Спортсмен пробіг 10 км та водночас зробив сотні обертів. Деталями рекорду поділилася керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, пише «Главком».

Гайк Мікаелян зробив найбільшу кількість обертів на 360 градусів під час тренування на біговій доріжці. За 1 годину він пробіг 10 км 350 м та зробив 1355 повних обертів на 360 градусів.

За словами Лани Вєтрової, такі тренування мають космонавти. Та попри те, що Гайк Мікаелян не збирається летіти до космосу, він вдало провів тренування та встановив рекорд. «Для рекорду такого рівня потрібна залізна концентрація: один хибний крок на швидкості – і травма неминуча. Кожен оберт – це ризик схибити, наступити на край і просто вилетіти з тренажера. Звичайна людина втратить рівновагу і відчує нудоту вже після 20–30 швидких обертів на місці», – пояснила керівниця реєстру.

Лана Вєтрова також відзначила феноменальну адаптацію вестибулярного апарату Гайка Мікаеляна. «Він робив повний оберт навколо своєї осі в середньому кожні 2,7 секунди упродовж шістдесяти хвилин, продовжуючи при цьому бігти у високому темпі – майже 10,5 км/год. Космічний рівень тотального контролю над власним тілом! Вітаємо нове ім’я в когорті світових рекордсменів – Гайк Мікаелян», – додала вона.

Нагадаємо, чотирирічний житель Одеси Давид Дулогло встановив рекорд України – за одну годину і п'ять хвилин хлопчик здійснив 1150 присідань. Давид став наймолодшою дитиною, яка виконала таку серію присідань у режимі non-stop.

До слова, 33-річний пожежник-рятувальник Андрій Гречаний з Полтави встановив національний рекорд України.  Надзвичайник подолав дистанцію 42 км 195 м у важкому захисному костюмі, касці та з масивним балоном за спиною. Вага усього спорядження склала 22,7 кг. Після забігу рятувальник втратив понад 4 кілограми власної ваги.

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Теги: рекорд спорт космонавти Миколаїв

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