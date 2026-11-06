Бронзовий призер Олімпіади-2024 погорів на допінгу

В організмі важкоатлета Андрєєва знайшли метаболіт местеролону

Бронзовий призер Олімпіади-2024 з важкої атлетики болгарин Божидар Андрєєв дискваліфікований на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міжнародної агенції допінг-тестування (ITA).

В організмі Андрєєва знайшли метаболіт местеролону.

29-річний Андрєєву є бронзовим призером Чемпіонату світу 2019. Він також двічі перемагав на Чемпіонатах Європи (2019, 2024 роки). Бронза Олімпіади-2024 стала головним успіхом у кар'єрі Андрєєва.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

Як повідомлялося, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Після цього рішення збірні Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Австрії та Латвії заявили, що відмовляються грати з Росією на світовій першості.