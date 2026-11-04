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Президент Союзу ММА РФ поскаржився, що українці відмовляються тиснути руки росіянам

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Президент Союзу ММА РФ поскаржився, що українці відмовляються тиснути руки росіянам
Спортсмени з країни-агресора виступають на світовій першості з прапором та гімном

Чемпіонат світу з ММА проходить у Тбілісі (Грузія)

Українські спортсмени відмовляються тиснути руки росіянам на чемпіонаті світу з ММА. Про це пропагандистам заявив президент Союзу ММА Росії Сергій Фатєєв, інформує «Главком».

«Україна не хоче тиснути руки, зазнає багато поразок у поєдинках. Ми приїхали на спортивний захід і ми за спортивну поведінку», – сказав Фатєєв.

Чемпіонат світу з ММА проходить у Тбілісі (Грузія). Спортсмени з країни-агресора виступають на турнірі з прапором та гімном.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Як повідомлялося, збірна України з  хокею може втратити місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про повернення російських команд на міжнародні змагання. 

За словами голови Фінського хокейного союзу Хейкі Хієтанена, наступного року в елітному дивізіоні чемпіонату світу мають виступити 16 збірних. Розширення турніру до 17 учасників він вважає вкрай малоймовірним через організаційні труднощі.

Відповідаючи на запитання про те, яка збірна може втратити місце через повернення Росії, Хієтанен назвав Україну.

«Згідно з рейтингом, за межами турніру залишиться Україна», – завив Хієтанен.

Україна виборола путівку на Чемпіонат світу у травні 2026 року. Наша збірна повернулася до еліти світового хокею вперше за 20 років. 

Теги: ММА MMA / UFC спорт

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