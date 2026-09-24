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Джошуа показав підготовку до бою з Ф'юрі на тренажері, який використовували козаки

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Джошуа показав підготовку до бою з Ф'юрі на тренажері, який використовували козаки
Ентоні Джошуа використав тренажер «Правило», який допомагав козакам тримати себе у гарній формі
фото: Інстаграм Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа поділився деталями своїх тренувань до бою проти Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа знайшов незвичний спосіб підготуватися до довгоочікуваного поєдинку проти Тайсона Ф’юрі. Британський боксер використовує під час тренувань спеціальний розтягувальний тренажер, який пов’язують із підготовкою давніх козаків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі британця.

Козацька спадщина, яку використовує Джошуа

Ентоні Джошуа показав у своєму Інстаграмі незвичайну частину свого тренувального процесу – роботу на тренажері «Правило», який використовують для розтягування та фізичної підготовки. Цей пристрій пов'язують із традиціями козацьких воїнів, які використовували подібні методи фізичної підготовки. Сучасна версія тренажера дозволяє розтягувати тіло в різних напрямках і працювати над гнучкістю та контролем м'язів.

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Допис, поширений користувачем @anthonyjoshua

На опублікованому відео 36-річний Джошуа буквально опиняється у положенні «морської зірки» – його руки та ноги розведені в різні боки. Після цього спортсмена за допомогою механізму легко повертають на 180 градусів. Попри незвичний вигляд вправи, боксер демонструє, що здатен контролювати положення свого тіла протягом процедури.

Сам Джошуа підписав відео словами: «Коли інструктор каже: розслабся і дихай».

Деталі майбутнього бою Джошуа 

Боксер проводить підготовку у власному тренувальному залі в Дубаї, куди раніше переїхав із Великої Британії. Його нинішня вага становить близько 113,9 кг. Для Джошуа майбутній поєдинок із Ф’юрі матиме особливе значення. Він повернеться до Кардіффа, де вже двічі перемагав. У 2017 році британець здолав Карлоса Такама, а роком пізніше переміг Джозефа Паркера.

Нагадаємо, що сьогодні остаточно визначилася дата і місце проведення поєдинку. Поєдинок прийме арена Principiality Stadium, хоча раніше одним із головних варіантів розглядали лондонський «Вемблі». Однак проблемою стала місцева комендантська година – арена має обмеження щодо проведення заходів після 23:00, а організатор боксерських поєдинків Туркі Аль аш-Шейх наполягає на початку бою о 2-й годині ночі.

Сам же бій між британськими боксерами Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа відбудеться 11 грудня. 

Теги: Ентоні Джошуа козак бокс

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