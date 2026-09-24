Стало відомо, де та коли відбдуеться бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа
Боксери зустрінуться 11 грудня у Кардіффі
Бій між британськими боксерами Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа відбудеться 11 грудня у Кардіффі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу промоутерської компанії Matchroom Boxing.
Поєдинок прийме арена «Principiality Stadium». Транслятором бою буде Netflix.
Останній бій Тайсона Ф'юрі відбувся 24 липня 2026 року у Тайланді: британець здолав поляка Маріуша Ваха, який після сьомого раунду відмовився продовжувати бій.
Ентоні Джошуа ж останній раз виходив на ринг 25 липня 2026 року, його суперником став Крістіан Пренга з Албанії. Британець віідправив свого оппонента у нокаут у другому раунді.
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