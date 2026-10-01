Тайсон Ф'юрі збирається провести ще один бій з Олександром Усиком

Вже 11 грудня у Кардіффі британець битиметься з Ентоні Джошуа

Британський боксер Тайсон Ф'юрі розповів, що він планує провести ще один бій з українцем Олександром Усиком. Про це повідомляє «Главком».

«Очевидно, що я провів три хороші бої з Вайлдером, тоді як мені знадобилося 10 років, щоб отримати один бій із Джошуа, і він навіть ще не відбувся.

Після того як я поб’ю цього волоцюгу, я хочу трилогію, ще одну трилогію з іншим чоловіком – кролячі зуби, якого, я вважаю, переміг двічі. Я хочу провести цей бій в Америці, у Медісон-сквер-гарден, на культовому, легендарному стадіоні, і хочу втретє битися з ним та повернути все, що втратив.

100% Джошуа для мене не більше ніж бій для розігріву. З огляду на мої здібності, він має бути боксерською грушею на ногах: як слід взятися за нього, нокаутувати, а потім рухатися далі до наступного», – сказав Ф’юрі.

Ф'юрі та Усик двічі бились у 2024 році, у обох боях перемога залишилась за українцем.

До слова, український боєць UFC Амосов заявив про те, що знає ім'я свого наступного суперника.