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Адміністративний спортивний суд дасть оцінку заяві президента Ла Ліги про «Реал» і Геббельса

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Адміністративний спортивний суд дасть оцінку заяві президента Ла Ліги про «Реал» і Геббельса
Президент Ла Ліги порівняв методи телебачення мадридців з пропагандистськими механізмами, які використовував Геббельс

Президенту Ла Ліги Тебасу може загрожувати відсторонення

Вища спортивна рада (CSD) звернулася до Спортивного адміністративного трибуналу (TAD) з проханням оцінити висловлювання президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса щодо мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

Зазначається, що Тебасу може загрожувати відсторонення.

Минулого тижня президент Ла Ліги порівняв методи телебачення мадридців з пропагандистськими механізмами, які використовував міністр пропаганди нацистської Німеччини Йозеф Геббельс.

У своїй заяві CSD просить оцінити TAD, чи не порушував глава Ла Ліги статті, пов'язані з публічними діями, які посягають на гідність або честь у спорті.

CSD зазначає, що «спортивним інститутам дуже важливо зберігати цінності, які роблять спорт простором поваги, співіснування та чесної гри».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: ФК Реал (Мадрид) футбол

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