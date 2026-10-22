Адміністративний спортивний суд дасть оцінку заяві президента Ла Ліги про «Реал» і Геббельса

Президент Ла Ліги порівняв методи телебачення мадридців з пропагандистськими механізмами, які використовував Геббельс

Президенту Ла Ліги Тебасу може загрожувати відсторонення

Вища спортивна рада (CSD) звернулася до Спортивного адміністративного трибуналу (TAD) з проханням оцінити висловлювання президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса щодо мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

Зазначається, що Тебасу може загрожувати відсторонення.

Минулого тижня президент Ла Ліги порівняв методи телебачення мадридців з пропагандистськими механізмами, які використовував міністр пропаганди нацистської Німеччини Йозеф Геббельс.

У своїй заяві CSD просить оцінити TAD, чи не порушував глава Ла Ліги статті, пов'язані з публічними діями, які посягають на гідність або честь у спорті.

CSD зазначає, що «спортивним інститутам дуже важливо зберігати цінності, які роблять спорт простором поваги, співіснування та чесної гри».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.