«Манчестер Сіті» не буде позбавлено титулів через порушення фінансових правил АПЛ

Містян визнано винними у 114 порушеннях

«Манчестер Сіті» не буде позбавлено титулів за порушення фінансових правил Англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Керівництво ліги розуміє, що покарання містян буде спрямоване не на минуле, а на майбутнєє.

Англійський гранд, за інформацією все того ж ЗМІ, було визнано винним у 114 порушеннях правил фінансового фейр-плей в період з 2009 по 2018 роки.Англійська Прем'єр-ліга звинуватила клуб у ненаданні точної фінансової інформації та повних даних про виплати гравцям і тренерам, а також у порушенні правил фінансового фейр-плею УЄФА (FFP) і правил ліги щодо прибутковості та сталого розвитку (PSR).

Санкції для «Манчестер Сіті» ще не визначені, усі варіанти залишаються можливими. Очікується, що клуб подасть апеляцію.

«Манчестер Сіті» наразі посідає перше місце АПЛ, маючи в своєму активі 15 очок та відрив від «Арсеналу» у три пункти.

До слова, у клубі раніше прокоментували інформацію про порушення фінансових правил АПЛ.