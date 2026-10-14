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Матч жіночих команд «Барселони» та «Арсенала» перенесено: відома причина

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Матч жіночих команд «Барселони» та «Арсенала» перенесено: відома причина
«Барселона» завоювала жіночу ЛЧ чотири рази
фото: ФК «Барселона»

«Барселона» є діючим переможецем жіночої ЛЧ

Матч четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів між «Барселоною» та «Арсеналом» було перенесено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу каталонського клубу.

Причиною стали загальнонаціональні страйки у Іспанії, які відбудуться 11 листопада. Через них матч перенесено на один день: гранди жіночого футболу зустрінуться на «Камп Ноу» 12 листопада о 19:45 за Києвом.

Занальнонаціональний страйк викликаний житоливим проблемами в крані. Він став першим, який підтримали обидві найбільші профспілкові організації Іспанії.

«Барселона» у жіночій ЛЧ стартувала з перемог над «Парижем» (5:2) та «Ромою» (6:0), завдяки чому йде першою в таблиці.

«Арсенал», у свою чергу добув мінімальну перемогу над «Кере», післ чого у резултативному поєдинку поділив очки з «Парижем» (2:2).

До слова, «Шахтар» U19 поступився АЕКу в матчі Юнацької ліги УЄФА. Єдиний гол у складі команди Бєліка забив максим твердохліб.

Нагадаємо, жіноча збірна України здолала національну команду Словаччини (1:0) в першому раунді плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2027.

Раніше тренер «Шахтаря» Арда Туран прокоментував чутки про збірну Туреччини.
 

Теги: ФК Барселона ФК Арсенал (Лондон) футбол

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