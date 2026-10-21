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«Шахтар» спровокував вилучення зірки «Інтера» в другому таймі протистояння у Лізі чемпіонів

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шахтар» спровокував вилучення зірки «Інтера» в другому таймі протистояння у Лізі чемпіонів
Алессандро Бастоні підвів «нерадзуррі»
фото: LaPresse

«Гірники» фінальні 20 з гаком хвилини проведуть в більшості

Арбітр Гарм Осмерс вилучив оборонця міланського «Інтера» Алессандро Бастоні на 68-й хвилині поєдинку третього туру основного раунду Ліги чемпіонів проти донецького «Шахтаря». Про це повідомляє «Главком».

Лідер оборони «нерадзуррі» не впорався з емоціями. Протягом кількох хвилин він отримав дві жовті картки. Спершу Бастоні покарали за штовханину під час стандарту, а потім за брутальний поштовх півзахисника «гірників» Олега Очеретька.

«Інтер» залишився у меншості. На момент вилучення рахунок у протистоянні був рівним (0:0). Для Бастоні обидва «гірчичники» були першими в нинішньому сезоні.

Стартовий склад «Шахтаря» на матч 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів

Вибір Турана був прогнозованим. Інтрига зберігалася щодо позиції на лівому фланзі атаки. Зрештою, тренерський штаб зробив ставку на Глейкера Мендозу. Невертон опинився в запасі.

Повний стартовий склад «Шахтаря»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Очеретько – Аліссон, Гомес, Педріньйо, Мендоза – Еліас.

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Історія очних зустрічей

Раніше команди зіграли сім поєдинків. «Нерадзуррі» жодного разу не програли українському гранду. Міланці оформили чотири перемоги та три матчі звели внічию.

Останнє рандеву суперників відбулося у сезоні 2021/22. Тоді «Інтер» перетнувся з «гірниками» на груповому етапі Ліги чемпіонів. Спершу команди розписали нічию в Києві (0:0). Згодом італійський гранд переграв «Шахтар» удома (2:0). Дубль оформив форвард Джеко.

До слова, раніше «Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» із Ковалівки в УПЛ. Голами відзначилися оборонці Тобіас і Бондар. «Гірники» закріпилися в лідерах дивізіону.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» упевнено переграв АЕК із Афін у Лізі чемпіонів. Забиті м'ячі оформили хавбек Педріньйо та вінгер Мендоза. Ще один м'яч – автогол воротаря Бріньйолі.

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Теги: ФК Інтер (Мілан) Алессандро Бастоні ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів футбол

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