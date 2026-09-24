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«Харків» втратив літнього новачка на тривалий період

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Харків» втратив літнього новачка на тривалий період
Рафаель Профіні опинився в лазареті команди
фото: ФК «Харків»

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Півзахисник «Харкова» Рафаель Профіні пропустить орієнтовно вісім тижнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Аргентинець потрапив на операційний стіл. У нього діагностували синдром субакроміального конфлікту гомілкостопного суглоба. Хірургічне втручання відбулося в одній з клінік Мюнхена.

«Операція пройшла успішно. Рафаель перебуває під постійним медичним наглядом, а найближчим часом розпочне процес відновлення. Наразі важливо дотримуватися всіх рекомендацій лікарів та поступово повертатися до навантажень», – йдеться в заяві клубу.

Профіні в нинішньому сезоні провів пять матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один асист. «Уніон» із аргентинського Санта-Фе отримав за нього влітку 1,6 млн євро.

До слова, київське «Динамо» з пізніми голами дотиснуло «Зорю» з Луганська в УПЛ. М'ячі забили хавбек Бражко та форвард Пономаренко. Голи сталися у фінальні 10 хвилин.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» мінімально переграло «Кривбас» із Кривого Рогу в Прем'єр-лізі. Переможний м'яч оформив форвард Краснопір. «Поліські вовки» здобули чотири перемоги поспіль.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Харків» УПЛ

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