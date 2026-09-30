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Скандал у збірній Португалії: Роналду пішов зі збірної за день до матчу Ліги націй проти Данії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Скандал у збірній Португалії: Роналду пішов зі збірної за день до матчу Ліги націй проти Данії
Роналду та Жезус мали доволі гарні стосунки, які почали хитатися після останніх матчів Ліги націй
фото: Інстаграм Жорже Жезуса

Кріштіану Роналду полетів з Копенгагена до Мадрида після ненайкращого спілкування з очільником команди

Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Mundo.

Чому Роналду пішов?

Роналду залишив табір команди та вирушив літаком до Мадрида. Згодом 41-річний нападник пояснив своє рішення у соцмережах. «Після пресконференції головного тренера збірної та розмови з президентом Португальської футбольної федерації я вирішив залишити розташування команди. Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини, які змусили мене залишити збірну, якій я завжди віддавався. Зараз настав час побажати удачі Португалії та всім моїм партнерам по команді без винятку», – написав Роналду.

Напруження між футболістом і Жорже Жезусом виникло після матчу з Норвегією. Перед грою тренер попередив капітана, що планує дати йому відпочинок у двох наступних матчах у рамках програми дозування навантажень. Подібний план стосувався також Бруну Фернандеша. Однак під час зустрічі з Норвегією Роналду відправили розминатися. Футболіст очікував, що вийде на поле, але цього не сталося. На 81-й хвилині Жезус випустив Трінкау, а не капітана. «Не настав момент, щоб він вийшов», – пояснив рішення тренер.

Пояснення від тренера

Португальська федерація організувала зустріч Роналду та Жезуса в Копенгагені, щоб врегулювати ситуацію. Однак після пресконференції наставника конфлікт отримав новий розвиток.

Жезус заявив, що не бачить серйозної проблеми у відносинах із капітаном і заперечив, що той відмовлявся тренуватися. За словами тренера, під час розмови Роналду сказав: «Я тут, щоб ви вирішували. Якщо хочете, щоб я грав, я гратиму. Якщо хочете, щоб я був на трибунах, я піду на трибуни».

Португалія вже здобула дві перемоги в турнірі та наблизилася до виходу у чвертьфінал. Однак тепер федерації доведеться вирішувати ситуацію з достроковим від'їздом свого капітана напередодні матчу з Данією.

Нагадаємо, що керманич національної команди Португалії Жорже Жезуш не виконав домовленість з форвардом Кріштіану Роналду в протистоянні зі збірною Норвегії.

Теги: Бруну Фернандеш Кріштіану Роналду конфлікт футбол Ліга націй

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