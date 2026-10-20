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«Одразу погодився». Легендарний футболіст підтримав ідею провести гру зі збірною Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Одразу погодився». Легендарний футболіст підтримав ідею провести гру зі збірною Росії
Фабіо Каннаваро є чемпіоном світу у складі збірної Італії

Матч збірних Росії та Узбекистану пройде 12 листопада у Ташкенті

Керівник відділу збірних Асоціації футболу Узбекистану Усман Тошев розповів пропагандистам, що головний тренер національної команди Фабіо Каннаваро підтримав ідею проведення товариського матчу з Росією. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 20 жовтня, стало відомо, що матч збірних Росії та Узбекистану пройде 12 листопада у Ташкенті.

«Ми погодили матч збірних Узбекистану та Росії з ФІФА. За цю гру нашим командам буде нараховано бали до рейтингу збірних ФІФА.

Наш головний тренер Каннаваро підтримав ідею цього матчу. Після скасування гри з Саудівською Аравією в Ер-Ріяді, міжнародний відділ запропонував йому матч зі збірною Росії у Ташкенті. Фабіо одразу погодився. Чекаємо на гарну гру від обох команд!», – сказав Тошев.

Фабіо Каннаваро є чемпіоном світу у складі збірної Італії та володарем «Золотого м'яча» 2006 року.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол

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