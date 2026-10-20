Фабіо Каннаваро є чемпіоном світу у складі збірної Італії

Матч збірних Росії та Узбекистану пройде 12 листопада у Ташкенті

Керівник відділу збірних Асоціації футболу Узбекистану Усман Тошев розповів пропагандистам, що головний тренер національної команди Фабіо Каннаваро підтримав ідею проведення товариського матчу з Росією. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 20 жовтня, стало відомо, що матч збірних Росії та Узбекистану пройде 12 листопада у Ташкенті.

«Ми погодили матч збірних Узбекистану та Росії з ФІФА. За цю гру нашим командам буде нараховано бали до рейтингу збірних ФІФА.

Наш головний тренер Каннаваро підтримав ідею цього матчу. Після скасування гри з Саудівською Аравією в Ер-Ріяді, міжнародний відділ запропонував йому матч зі збірною Росії у Ташкенті. Фабіо одразу погодився. Чекаємо на гарну гру від обох команд!», – сказав Тошев.

Фабіо Каннаваро є чемпіоном світу у складі збірної Італії та володарем «Золотого м'яча» 2006 року.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.