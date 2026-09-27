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Голкпер збірної Ірландії відмовився грати проти Ізраїлю

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Голкпер збірної Ірландії відмовився грати проти Ізраїлю
Поєдинок відбудеться 27 вересня о 21:45 за Києвом
фото: Instagram Гевін Базуну

Гевін Базуну не вийде на поле через власні переконання

Голкіпер «Саутгемптона» та збірної Ірландії Гевін Базуну відмовився грати проти Ізраїлю у матчі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram футболіста.

«Представляти свою країну означає для мене все. Я надзвичайно поважаю кожного свого партнера по команді, головного тренера, його штаб та ірландський народ.

Однак я ухвалив рішення, яке далося мені нелегко. Я глибоко віруюча людина й намагаюся бути людиною з характером і принципами, тому вважаю, що було б неправильно брати участь у майбутніх матчах проти Ізраїлю.

Перший матч між командами відбудеться 27 вересня о 21:45 за Києвом. Другий поєдинок, який буде номінально домашнім для Іраїлю, пройде 4 вересняу сербськкому місті Бачка Топола.

Моє рішення ґрунтується виключно на моєму особистому переконанні, що вбивство невинних людей є неправильним.

Важливо зазначити, що моя позиція спрямована не проти народу Ізраїлю чи єврейської громади, а проти звірств, які відбуваються в цьому регіоні.

У житті не так часто трапляються моменти, коли маєш можливість стати на захист чогось більшого за себе, і я твердо переконаний, що це саме один із таких моментів», – написав Базуну.

Суперниками збірних Ірландії та Ізраїлю по групі Ліги націй є команди Косово та Австрія. У першому турі Ізраїль поступився Австрії з рахунком 1:3, а Ірландія пограла Косово (0:1).

До слова, Кіліан Мбаппе отримав медичний діагноз після травми в Лізі націй.

Нагадаємо, що Грузія змінила головного тренера перед грою з Україною – Рамаз Сванадзе замінить на посаді головного  тренера француза Віллі Саньоля.

 

Теги: Ліга націй НОВИНИ ФУТБОЛУ

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