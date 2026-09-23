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У Києві студентів під час тривоги не впустили до укриття: поліція почала перевірку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві студентів під час тривоги не впустили до укриття: поліція почала перевірку
На місце події виїхали слідчо-оперативна група та ювенальні інспектори Голосіївського управління поліції
фото: Національна поліція України

Правоохоронці встановлюють деталі інциденту, після чого події нададуть відповідну правову оцінку

У Голосіївському районі столиці правоохоронці розпочали перевірку за фактом можливого недопуску студентів одного з місцевих вишів до укриття під час повітряної тривоги. Напередодні в Telegram-каналах з'явилися відеозаписи, де зафіксовано, як молодь під час загрози залишається біля зачиненого сховища. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Публікацію виявили під час щоденного моніторингу соціальних мереж. Для з'ясування обставин на місце події одразу спрямували слідчо-оперативну групу та ювенальних інспекторів Голосіївського управління поліції.

Інформацію вже зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Наразі правоохоронці встановлюють деталі інциденту, після чого події нададуть відповідну правову оцінку. Коментарів від керівництва університету щодо цієї ситуації поки немає.

Нагадаємо, заступник міністра  освіти і науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко пояснював, що українські університети мають заздалегідь визначити правила організації навчання за різних безпекових умов, зокрема під час тривалих повітряних тривог, перебоїв з електроенергією чи зв'язком.  Освітній процес під час війни не може залежати від одного сценарію, оскільки безпекова ситуація може швидко змінюватися. Тому кожен заклад вищої освіти має визначити зрозумілий протокол переходу між очним і дистанційним навчанням та порядок повернення до звичного розкладу.

Раніше Міносвіти рекомендувало закладам вищої освіти розглянути можливість ущільнення графіка навчання у 2026/2027 навчальному році через можливі перебої з електропостачанням. Зокрема, вишам запропонували за потреби проводити заняття по суботах восени 2026 року та навесні 2027-го. Водночас ці рекомендації не означають автоматичного запровадження шестиденного навчального тижня для всіх студентів.

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Теги: поліція скандал укриття студенти Київ

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