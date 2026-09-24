Гравець збірної Іспанії передав співробітникам місцевої федерації футболу 1 млн євро
Гравець побажав залишатись анонімним
Один з гравців збірної Іспанії передав місцевій федерації футболу один мільйон євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.
Чинний чемпіон світу у складі команди Луїса де ла Фуенте передав працівникам Кроліівської федерації футболу Іспанії сумму у один мільйон євро на знак вдячності за їхню роботу.
Кожен з 26 гравців, що виграли мундіаль, отримав призові у розмірі одного мільйона євро. Благодійник побажав залишитись анонімним.
Іспанія виграла Чемпіонат світу другий раз у своїй історії: у 2010 році Фурія Роха переграла Нідерланди (2:0), а у 2026 здолала Аргентину (1:0).
Раніше Луїс де ла Фуенте продовжив контракт зі збірною Іспанії до 2032 року.
Коментарі — 0