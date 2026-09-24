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Гравець збірної Іспанії передав співробітникам місцевої федерації футболу 1 млн євро

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Гравець збірної Іспанії передав співробітникам місцевої федерації футболу 1 млн євро
Іспанія двічі за свою історію стала чемпіоном світу
фото: пресслужба КФФІ

Гравець побажав залишатись анонімним

Один з гравців збірної Іспанії передав місцевій федерації футболу один мільйон євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

Чинний чемпіон світу у складі команди Луїса де ла Фуенте передав працівникам Кроліівської федерації футболу Іспанії сумму у один мільйон євро на знак вдячності за їхню роботу.

Кожен з 26 гравців, що виграли мундіаль, отримав призові у розмірі одного мільйона євро. Благодійник побажав залишитись анонімним.

Іспанія виграла Чемпіонат світу другий раз у своїй історії: у 2010 році Фурія Роха переграла Нідерланди (2:0), а у 2026 здолала Аргентину (1:0).

Раніше Луїс де ла Фуенте продовжив контракт зі збірною Іспанії до 2032 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Іспанія

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