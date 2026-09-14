Мальдіні-молодший провалив тест на алкоголь після аварії у Мілані – ЗМІ

Нащадок футбольної династії занадто бурхливо відсвяткував перемогу

Атакувальний півзахисник італійського «Кальярі» Даніель Мальдіні був нетверезим під час дорожньо-транспортної пригоди в ніч проти неділі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sportmediaset.

Аварія сталася на світанку. На одній з вулиць Мілана зіткнулися дві автівки. У дорожньо-транспортній пригоді постраждало шестеро людей, зокрема й Мальдіні.

Алкотестер зафіксував у хавбека 0,91 мг/л у першій пробі та 0,89 мг/л – під час повторного. Отже, концентрація алкоголю в крові склала орієнтовно 1,82 г/л. Італійське законодавство вважає тяжким порушенням показник від 1,5 г/л.

Мальдіні-молодший, найімовірніше, втратить право керування транспортним засобом. Посвідчення водія у футболіста можуть відібрати на 1-2 роки, а автівку – конфіскувати. Правоохоронці ще чекають на результати тесту півзахисника на наркотики.

Мальдіні в нинішньому сезоні провів шість поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два м'ячі. За плечима атакувального хавбека також шість матчів у лавах збірної Італії.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.