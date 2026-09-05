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Збірна України драматично поступилась Бразилії у 1/4 Чемпіонату світу з сокки

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Збірна України драматично поступилась Бразилії у 1/4 Чемпіонату світу з сокки
Збірна України залишила ЧС з сокки
фото: пресслужба АСУ

Команда Михайла Шевченка пропустила два голи в кінці матчу

5 вересня відбувся матч 1/4 Чемпіонату світу з сокки між збірними України та Бразилії. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок проходив у німецькому місті Ессен. Стартовий свисток пролунав о 14:30 за київським часом.

Команда Михайла Шевченка першою вийшла уперед, проте за хвилину до перерви бразильці зуміли зрівняти рахунок.

Усе видовище команди зберегли на останні 10 хвилин: на 33-й хвилині Україна знову вийшла уперед, після чого Бразилія забила двічі за чотири хвилини та вибила нашу збірну.

У півфіналі на Бразилію чекає зустріч з Хорватією, тоді як шлях України на ЧС підійшов до кінця.

Синьо-жовті виграли групу з Ліваном, Пакистаном та Грузією, заробивши дев'ять очок. У 1/8 фіналу команде Шевченка переграла Австралію з рахунком 2:1.

Чемпіонат світу з сокки. 1/4 фіналу

Україна – Бразилія – 2:3

Голи: Щериця, 8, Гибало, 33 – де Ліма, 20+2 (буліт), 38, Стеділе, 40+1

Нагадаємо, що жіноча збірна України з футзалу проведе два товариських поєдинки з Угорщиною 9 та 10 вересня.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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