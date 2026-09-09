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Оприлюднено розклад «ХІТа» та «Атлетіка» у Лізі чемпіонів

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Оприлюднено розклад «ХІТа» та «Атлетіка» у Лізі чемпіонів
«ХІТ» та «Атлетік» представлятимуть Україну у Лізі чемпіонів
фото: пресслужба АФУ

Матч заплановані на кінець жовтня

Оприлюднено прозклад українських клубів у футзальній Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Нашу країну цього сезону будуть представляти «ХІТ» та «Атлетік».

Київський клуб потрапив до шляху А до групи з «Бенфікою», «ЕльПосо Мурсія» та «Тайгерс Рурмонд». Матчі відбудуться у Нідерландах. З квартету вийдуть дві найкращі команди.

Дніпровський клуб потрапив до шляху B до групи з «Лозниця-Град 2018», «Хрудім» та «Атлетік Клуб» Грац. Матчі відбудуться у Сербії. З цієї групи вийде лише перше місце групи.

Розклад матчів «ХІТа» у Лізі чемпіонів

  • 28.10. 18:00 за Києвом. «Бенфіка» – «ХІТ» 
  • 29.10. 21:30 за Києвом. «Тайгерс Рурмонд» – «ХІТ»
  • 31.10. 18:00 за Києвом. «ХІТ» – «ЕльПосо Мурсія»

Розклад матчів «Атлетіка» у Лізі чемпіонів

  • 28.10. 18:30 за Києвом. «Атлетік» Футзал – «Хрудім» 
  • 29.10. 18:30 за Києвом. «Атлетік Клуб» Грац – «Атлетік» Футзал
  • 31.10. 21:30 за Києвом. «Лозниця» – «Атлетік» Футзал

Нагадаємо, що раніше було опубліковану заявку жіночої збірної України з футзалу на товариські матчі з Угорщиною, які відбудуться 9 та 10 вересня.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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