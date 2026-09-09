Молодий український вінгер дебютував у складі «Сандерленда»

Тимур Тутєров зіграв 11 хвилин у матчі Кубка англійської ліги

Український вінгер Тимур Тутєров дебютував у складі «Сандерленда». Про це повідомляє «Главком».

21-річний футболіст вийшов на поле на 79-й хвилині матчу 1/16 фіналу Кубку англійської ліги з «Галл Сіті». Чорні коти на той момент вели з рахунком 1:0 і свою перевагу не втратили.

У другій половині минулого сезон Тутєров провів у складі «Ексетера», який виступає у четвертому за силі дивізіоні Англії. За 17 матчів він встиг відзначитись трьома результативними діями та одною гольовою передачею.

Тимур Тутєров знаходиться в системі «Сандерленда» проводить вже четвертий сезон, до англійського клубу він перебрався влітку 2023 року з «Колоса».

Кубок англійської ліги. 1/16 фіналу

«Сандерленд» – «Галл Сіті» – 1:0

Гол: Тальбі, 71

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