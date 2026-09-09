Молодий український вінгер дебютував у складі «Сандерленда»
Тимур Тутєров зіграв 11 хвилин у матчі Кубка англійської ліги
Український вінгер Тимур Тутєров дебютував у складі «Сандерленда». Про це повідомляє «Главком».
21-річний футболіст вийшов на поле на 79-й хвилині матчу 1/16 фіналу Кубку англійської ліги з «Галл Сіті». Чорні коти на той момент вели з рахунком 1:0 і свою перевагу не втратили.
У другій половині минулого сезон Тутєров провів у складі «Ексетера», який виступає у четвертому за силі дивізіоні Англії. За 17 матчів він встиг відзначитись трьома результативними діями та одною гольовою передачею.
Тимур Тутєров знаходиться в системі «Сандерленда» проводить вже четвертий сезон, до англійського клубу він перебрався влітку 2023 року з «Колоса».
Кубок англійської ліги. 1/16 фіналу
«Сандерленд» – «Галл Сіті» – 1:0
Гол: Тальбі, 71
Нагадаємо, що «Ювентус» може підписати Олександра Зінченка, який залишається вільним агентом.
Коментарі — 0