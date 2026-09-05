«Шахтар» у непростому поєдинку переграв «Карпати» та підійнявся на другу позицію в УПЛ

Переможний гол у складі «гірників» забив Аліссон

5 вересня відбувся матч п'ятого туру Української Прем'єр-ліги, у якому зустрілись «Карпати» та «Шахтар». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок приймав стадіон «Україна» у Львові. Стартовий свисток проулуунав о 18:00 за київським часом.

Першими уперед вийшли госопдарі поля: команда Франа Фернандеса декілька разів за одну атаку пробивала по воротах Дмитра Різника і один з пострілів у виконанні Русина виявився точним.

У рахунку леви вели лише 13 хвилин: вдало на добиванн зіграв форвард гостей Лука Мейреліш. за нічийного рахунку команди пішли на перерву.

У другому тайму глядачі стали свідком лише одного голу, який оформив Аліссон після чудовї розрізної передачі Ізакі. «Карпати» намагались організувати фінальний штурм воріт суперника, проте нічого конкретного так і не створили.

«Карпати» з десятьма очками посідають третє місце турнірної таблиці УПЛ. «Шахтар» з 12 пунктами йде другим.

Українська Прем'єр-ліга. П'ятий тур

«Карпати» – «Шахтар» – 1:2

Голи: Русин, 12 Лука Мейрелліш, 25, Аліссон, 67

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Нагадаємо, що у матчі п'ятого туру УПЛ «Полісся» Руслана Ротаня розбило «Кудрівку» з рахунком 5:1.

До слова, «Кривбас» та «Колос» розписали результативну нічию у Кривому Розі – 2:2.

Раніше «Харків» розбив «Оболонь» у матчі чемпіонату України з рахунком 5:0.

Раніше «Динамо» оголосило про трансфер вінгера Густаво Прадо, кияни орендували вінгера у «Інтернасьйоналю» до кінця поточного сезону. Також біло-сині взяли в оренду у «Полісся» голкіпера Георгія Бущана.