Сили оборони уразили склад дронів елітного підрозділу «Рубікон»

Під атакою опинилися пункти управління БпЛА, склад безпілотників та місце зосередження особового с

Сили оборони України 22 вересня та в ніч на 23 вересня завдали серії ударів по об'єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Серед цілей були підрозділи безпілотної авіації та об'єкти матеріально-технічного забезпечення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

На Донеччині українські військові уразили пункти управління російськими безпілотниками в районах Новоселівки Першої та Дачного.

фото: Генштаб ЗСУ

Ще однією ціллю став склад БпЛА російського підрозділу «Рубікон» у районі Волновахи. Крім того, в районі Красногорівки Сили оборони уразили місце зосередження особового складу підрозділу БпЛА.

Під ударами також опинилися об'єкти матеріально-технічного забезпечення російських військ. У районі Кундрючого Луганської області уражено склад пально-мастильних матеріалів.

Ще два склади матеріально-технічних засобів російської армії Сили оборони уразили в районах Гірника та Великої Шишівки Донецької області.

Нагадаємо, 21 вересня Сили оборони України уразили російський об'єкт, який використовувався для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Атака відбулася поблизу населеного пункту Цимбулова Орловської області РФ.

За даними Генштабу, внаслідок атаки було уражено щонайменше три складські приміщення, де російські війська зберігали безпілотники. На об'єктах виникли пожежі.