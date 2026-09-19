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Хавбек молодіжної збірної України оформив хет-трик за улюблений клуб Навроцького

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Хавбек молодіжної збірної України оформив хет-трик за улюблений клуб Навроцького
Артур Шах став героєм «біло-зелених»
фото: ФК «Лехія»

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Півзахисник збірної України U-21 Артур Шах у складі гданської «Лехії» доклався до розгрому «Сталі» з Мелеця (7:1) у Першому дивізіоні Польщі. Про це повідомляє «Главком».

Орендований у львівських «Карпат» хавбек забив три м'ячі. До хет-трику він додав дві результативні передачі. Ще один гол оформив скандальний ексфорвард київського «Динамо» Владіслав Бленуце.

Саме Шах відкрив рахунок на 12-й хвилині, коли отримав м'яч у межах штрафного та переграв кіпера в ближньому бою. Далі українець вивів на оперативний простір перед голом Копасека. На старті другого тайму півзахисник класно пробив із-за меж штрафного. А згодом накрутив оборонців на вході в штрафний та відправив м'яч у сітку. На десерт Шах асистував Додаю.

«Лехія» під керівництвом українського фахівця Владислава Лупашка підтягнулася до чільної шістки Першого дивізіону. «Біло-зелені», за яких уболіває польський президент Кароль Навроцький, набрали 13 очок. Відставання від прямої путівки до Екстракляси – всього три пункти.

До слова, раніше Віктор Циганков оформив дебютний гол за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів. Українець доклався до розгрому «Віллем II» (5:1). Вінгер перейшов у столичний гранд із іспанської «Жирони».

Нагадаємо, нещодавно Артем Степанов відзначився п'ятим голом поспіль в Ередивізі. Український форвард забив роттердамському «Ексельсіору». У складі «Утрехта» він виступає на правах оренди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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