Англійського футболіста Таунсенда переїхав каток для поля: у якому стані перебуває гравець

Футболіст потрапив під машину для вирівнювання газону під час передматчевого тренування

Колишній футболіст збірної Англії Андрос Таунсенд потрапив у моторошний інцидент перед матчем чемпіонату Таїланду: 35-річного вінгера «Прачапа» переїхав важкий каток, який використовують для підготовки футбольного поля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Жахливий інцидент на розминці

Прикрий випадок стався на стадіоні Тінсуланон під час передматчевого тренування команди. Таунсенд намагався виконати удар п'ятою через себе біля бокової лінії, коли на нього наїхала техніка, що рухалася газоном. Футболіст опинився під катком, а його партнери по команді відреагували на інцидент із шоком. На допомогу гравцеві одразу кинулися інші футболісти та медичний персонал, який провів первинний огляд.

Попри серйозність ситуації, Таунсенд уникнув важких наслідків. За інформацією джерела, він отримав ушкодження стегна та верхньої частини ноги, але зміг повернутися на лаву запасних. Ба більше, уже під кінець матчу англієць вийшов на поле. «Прачап» на той момент перемагав «Паттані» з рахунком 3:0 завдяки голам Сахарата Каньяроя, Таоуа Феррейри та Едгара Мендеса, а Таунсенд з'явився на полі у компенсований час.

Реакція Таунсенда на інцидент

Таунсенд відреагував на ситуацію з гумором. У своїй історії в Інстаграмі він жартома зазначив: «Виявляється, виїзний матч проти «Сток Сіті» був не таким вже й поганим. Проведіть пальцем, щоб дізнатися, чому». В іншому дописі Таунсенда назвали королем мемів в історії Тайської ліги, на що він відповів: «Повірте мені», додавши чотири смайлики зі сміхом.

Таунсенд має 13 матчів за збірну Англії. На клубному рівні він виступав за «Тоттенгем», «Ньюкасл», «Крістал Пелес», «Евертон» та «Лутон Таун». До тайського «Прачапа» футболіст приєднався після виступів за «Канчанабурі Пауер» та турецький «Антальяспор».

Нагадаємо, що голкіпер «Ювентуса» отримав важку травму на тренуванні.