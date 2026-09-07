Артем Довбик прокоментував перший гол за «Болонью»

Украънський нападник вразив ворота «Сассуоло»

Нападник «Болоньї» Артем Довбик прокоментував перший забитий м'яч у складі італійського клубу, який віноформив у поєдинку третього туру Серії А з «Сассуоло» 2:2. Про це повідомляє «Главком».

– Я неймовірно щасливий забити свій перший гол тут і перший гол після важкої травми та складного сезону в «Ромі». Я повернувся і зараз просто хочу отримувати задоволення від гри у футбол, бути корисним і грати у свій футбол для цієї дуже сильної команди. Ми повинні просто вірити в себе і сподіватися, що в наступному матчі проти «Наполі» нам пощастить трохи більше.

– «Болонья» може стати саме тим місцем для перезапуску?

– Зараз час прожити цей момент і відсвяткувати. Не люблю бути лицемірним, сьогодні день радості, яка в мене в серці. Це були надзвичайно важкі місяці, але нарешті я повернувся до голів і до насолоди від свого футболу

Український форварда приєднався до «Болоньї» на правах аренди з «Ромою». Термін угоди розрахований один сезон.

«Болонья» з одним пунктом посідає 15-те місце турнірної таблиці чемпіонату Італії.

Турнірна таблиця Чемпіонату Італії з футболу сезону 2026/27

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