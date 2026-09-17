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Медведєв пояснив, чому Росія може припинити своє існування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Медведєв пояснив, чому Росія може припинити своє існування
Медведєв: Наша країна може бути великою державою, або її взагалі не буде. Такі історичні закони
фото: Kremlin.ru

Дмитро Медведєв зазначив, що РФ може бути або великою державою, або її не буде взагалі

Росія не може існувати без «величия» відповідно до «історичних законів». З такою заявою виступив заступник голови Ради безпеки РФ та голова партії «Единая Россия» Дмитро Медведєв під час селекторної наради з секретарями регіональних відділень партії. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За його словами, країна може бути або великою державою, або її не буде взагалі.

Це не перша подібна заява Медведєва про російську «велич». Зокрема, після деокупації Херсона українськими військами у 2022 році він закликав частіше нагадувати «ворогу близькому та далекому» про «велич і безмежність руського міра».

З початку повномасштабної війни Медведєв став одним із головних рупорів російських погроз на адресу Заходу, зокрема неодноразово погрожуючи застосуванням ядерної зброї.

Раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову вдався до ядерних погроз, заявивши про можливість удару по Києву та ключових об'єктах НАТО.

Медведєв дав інтерв'ю російським «Ведомостям», у якому заявив, що Росія нібито здатна завдати удару по Києву та основних об'єктах Північноатлантичного альянсу. За його словами, наслідки такого сценарію можуть бути масштабними.

Крім того, заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив Німеччині прямими ударами по підприємствах, які виробляють військову техніку для України, а також допустив атаки по окремих об'єктах у Берліні, включаючи залізницю. 

Так Медведєв відреагував на заяви німецької влади про відповідальність Росії за спробу атаки безпілотником на аеропорт Лейпциг/Галле. Берлін стверджує, що за інцидентом стояла Москва, тоді як країна-агресор це заперечує.

Теги: росія Дмитро Медведєв

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