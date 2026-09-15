Росія дозволить вільний продаж протигазів, зокрема дитячих

Понад 30 років в РФ діяли обмеження на вільний продаж таких засобів захисту

З 1 березня 2027 року жителі Росії зможуть купувати сертифіковані цивільні фільтрувальні протигази, зокрема дитячі, без спеціального дозволу. У вільному продажу також з'являться захисні камери для дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times та МНС Росії.

Протигази та дитячі захисні камери виключили з переліку продукції, забороненої до вільної реалізації, – відповідну норму закріпили указом президента Росії. У відомстві заявили, що придбати такі засоби зможе будь-який громадянин, ідеться саме про продукцію цивільного призначення.

До переліку дозволених для роздрібного продажу товарів увійдуть:

сертифіковані цивільні фільтрувальні протигази;

дитячі фільтрувальні протигази;

захисні камери для дітей.

Міністерство окремо наголошує на сертифікації: нові правила мають забезпечити контроль за якістю продукції та не допустити появи на ринку фальсифікованих чи неякісних виробів.

Що змінилося

За даними The Moscow Times, обмеження на вільний обіг таких засобів діяли в Росії з 1992 року – протигази належали до товарів подвійного призначення, і громадяни не могли просто придбати їх у магазині без відповідного дозволу.

Тепер достатньо буде прийти до магазину та купити сертифікований виріб – окремо передбачена можливість придбання продукції для дітей. У міністерстві пояснюють нововведення потребою врегулювати вимоги до таких товарів: раніше затверджених норм для засобів захисту цивільного призначення не існувало, через що на ринку, за твердженням відомства, могла з'являтися контрафактна продукція.

Надалі товари мають проходити випробування в уповноважених лабораторіях, а продаж дозволятиметься лише за наявності сертифіката відповідності. Фактично від зазначеної дати російський покупець зможе сформувати повний сімейний комплект захисту – дорослі та дитячі моделі протигазів і камери для найменших. Втім, чому саме зараз влада вирішила скасувати 30-річне обмеження, відомство окремо не пояснює – офіційно йдеться лише про потребу стандартизації продукції.

Росія вже готує правила для цивільних засобів захисту

Перші зміни в законодавстві щодо такої продукції почали розробляти ще у 2025 році: тоді йшлося про оновлення технічного регулювання засобів індивідуального захисту органів дихання, а вимоги до якості мали визначати спільно міністерство оборони та МНС.

Тепер ці напрацювання лягли в основу дозволу продавати сертифіковані протигази у звичайній роздрібній мережі – у відомстві називають нову систему способом захистити споживачів від неякісних товарів.

Нагадаємо, раніше російське МНС повідомляло, що засоби індивідуального захисту органів дихання для цивільного населення мають проходити випробування та сертифікацію перед реалізацією, а зміни покликані врегулювати їх виробництво, зберігання, транспортування й продаж. Тоді ж розвідка повідомляла, скільки років Росія ще зможе вести війну.