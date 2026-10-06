Екслідер «Тоттенгема» став найкращим бомбардиром збірної Республіки Корея

Ветеран знову переписав історію місцевого футболу

Нападник американського «Лос-Анджелеса» Сон Хин Мін став рекордсменом національної команди Республіки Корея за забитими м'ячами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Кореї.

Знаменна подія трапилася у спарингу проти збірної Узбекистану (2:0). Сон вийшов у старті «азійських тигрів» і відкрив рахунок у протистоянні. Тепер в активі нападник 59 голів у національній команді.

За цим показником Сон обійшов легендарного Чха Бома Гина. Найкращий футболіст Азії XX століття свого часу забив 58 м'ячів у збірній Республіки Корея. Кольори національної команди він захищав у 1972-1986 роках.

Сон раніше став рекордсменом «азійських тигрів» за кількістю матчів. Наразі за його плечима 152 поєдинки за корейську збірну. Дебютував у складі національної команди нападник іще в 2010 році та тріумфував на Азійських іграх-2018.

Збірна Республіки Корея на ЧС-2026

«Азійські тигри» змагалися в квартеті A Кубка світу. Розпочали груповий етап корейці з перемоги над збірною Чехії (2:1).

Та далі національна команда зазнали двох поразок – від Мексики та Південної Африки (двічі по 0:1). Збірна Республіки Корея фінішувала третьою в групі, але в список учасників 1/16 фіналу не потрапила. Як наслідок, Хон Мьон Бо пішов із посади головного тренера національної команди.

Реформа корейського футболу

Міністерство культури, спорту та туризму в липні створило Комітет із інновацій у корейському футболі. Співголовами органу стали профільний міністр Чхе Хві Йон і колишній півзахисник англійського «Манчестер Юнайтед» Пак Чі Сон. Головні завдання – перебудувати систему управління, розвиток молодіжного футболу та впровадження передових технологій.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.