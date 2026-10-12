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Поєдинок «Аль-Насра» Роналду почався з затримкою у 15 хвилин: причина збентежила

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Поєдинок «Аль-Насра» Роналду почався з затримкою у 15 хвилин: причина збентежила
Затримка не завадила Роналду відзначитися черговим голом
фото: ФК «Аль-Наср»

Командам не вдалося почати матч вччасно через безпекові причини

Матч «Аль-Насра» Кріштіану Роналду проти узбекистанського «Нефтчі» Фергана в азійській Лізі чемпіонів розпочався із затримкою через повідомлення про перехоплення балістичної ракети, запущеної в напрямку Ер-Ріяда. Про це повідомило саудівське видання Arriyadiyah, інформує «Главком».

Поєдинок другого туру основного етапу мав розпочатися ввечері 12 жовтня о 21:00. Однак стартовий свисток пролунав більш ніж на 15 хвилин пізніше від запланованого часу. Причиною стали безпекові події в столиці Саудівської Аравії.

За інформацією Arriyadiyah, речник коаліційних сил повідомив про перехоплення та знищення балістичної ракети, яку єменські хусити запустили в напрямку Ер-Ріяда. На той момент уболівальники вже перебували на стадіоні «Аль-Аввал Парк» і готувалися до початку футбольного матчу.

Під час затримки через гучномовці на арені пролунало звернення до глядачів. Уболівальників закликали не панікувати, залишатися на своїх місцях і не залишати стадіон, запевнивши їх у безпеці ситуації. Зрештою матч відбувся, а увага присутніх знову переключилася на футбольне поле. Ба більше, головна зірка «Аль-Насра» Кріштіану Роналду відзначився голом на 42-й хвилині, наблизивши себе до позначки у 1000 голів.

Для «Аль-Насра» зустріч із представником Узбекистану мала важливе значення після невдалого старту в турнірі. І наразі саудити перемагають 2:1, піднявшись до прохідної вісімки. 

Нагадаємо, що Роналду отримав перше покарання від Португальської футбольної федерації.

Теги: футбол Кріштіану Роналду

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