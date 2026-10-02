Руслан Ротань: Матчі з «Копенгагеном» показали, що у «Полісся» є величезний потенціал

Ротань (другий ліворуч) заявив, що житомирському клубу не пощастило з жеребом в Лізі конференцій

Ротань: Ми не пройшли «Копенгаген», але ми не були гіршими за суперника

Головний тренер житомирського «Полісся» Руслан Ротань під час спілкування зі ЗМІ оцінив виступ команди в Лізі конференцій. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який присутній на заході Media Game, що був організований «Полісся» за підтримки офіційного спонсора GGBET.

«Матчі з «Копенгагеном» показали, що у «Полісся» є величезний потенціал. Давайте будемо відвертими, що «Копенгаген» – це, мабуть, найкраща команда, яка нам могла попастися на цій стадії Ліги конференцій. Звісно, трішки нам з жеребом не пощастило. Але ви знаєте, я б хотів подивитися дещо інакше на цей турнір. З точки зору досвіду. Ми не пройшли «Копенгаген», але ми не були гіршими за суперника. Це 100%. За всіма статистичними показниками ми були кращими», – зазначив Ротань.

Реклама 21+ Media Game – спеціальний проєкт ФК «Полісся» за підтримки офіційного спонсора GGBET, у межах якого журналісти на один день стали частиною команди. Вони долучилися до тренування, зазирнули за лаштунки клубу та отримали можливість побачити зсередини, як команда готується до матчів і що залишається поза межами футбольного поля.

Руслан Ротань очолює «Полісся» з травня 2025 року. У сезоні 2025/26 років команда під його керівництвом здобула бронзу чемпіонату України.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27 «Полісся» зустрічалося з «Копенгагеном». За підсумком двох матчів боротьбу продовжив клуб з Данії.

Доля протистояння вирішувалася у Копенгагені. Гостьовий статус не схвилював «поліських вовків». Житомиряни в дебюті зустрічі виглядали активнішими та провели серію атак.

У першому таймі господарі поля реалізували пенальті та вийшли вперед. У другій половині грі команди обмінялися забити голами – гра закінчилася з рахунком 2:1.

Як повідомлялося, форвард «Карпат» Назарій Русин та тренер «Полісся» Руслан Ротань отримали нагороди найкращим гравцю та тренеру УПЛ у вересні відповідно. Під керівництвом Ротаня «Полісся» є лідером УПЛ, маючи в своєму активі 18 очок.

Зокрема, «Полісся» з голом Краснопіра переграло «Кривбас». Команди зустрілись у Одесі на стадіоні «Чорноморець».

Господарі поля вийшли уперед вже на шостій хвилині: з пенальті відзначився Ігор Краснопір, який нещодавно отримав дебютний виклик до збірної України.

Саме цей точний удар форварда з точки став єдиним голом у матчі, хоча криворіжці мали декілька непоганих моментів для того, щоб привезти додому хоча б один заліковий бал.