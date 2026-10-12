Конкурент Луніна визначився з майбутнім у «Реалі»

Українець отримав неприємну для кар'єрних перспектив звістку

Голкіпер Тібо Куртуа погодився продовжити контракт із мадридським «Реалом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Чинний договір досвідченого бельгійцями з «вершковими» розрахований до наступного літа. Ветеран погодився пролонгувати угоду ще на рік. Тепер він захищатиме кольори іспанського гранда щонайменше до літа 2028 року.

Куртуа приєднався до «Реала» перед кампанією 2018/19. Трансфер кіпера з лондонського «Челсі» коштував 35 млн євро. З тих пір бельгійський воротар провів за «вершкових» 342 поєдинки в усіх турнірах і завоював 12 трофеїв, зокрема три титули Ла Ліги та два Кубки чемпіонів.

У нинішньому сезоні Куртуа загалом зіграв дев'ять матчів, у яких пропустив дев'ять м'ячів. На замку ворота мадридців він зберіг у двох поєдинках. Дублером ветерана залишається українець Андрій Лунін.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.