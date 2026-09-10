«Шахтар» оформив бойову нічию з ПСВ на старті Ліги чемпіонів

«Гірники» здобули позитивний результат на виїзді

ПСВ із нідерландського Ейндговена звів унічию поєдинок 1-го туру основного раунду Ліги чемпіонів проти донецького «Шахтаря». Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

ПСВ підходив до протистояння в доброму гуморі. «Червоно-білі» оформили чотири перемоги поспіль в Ередивізі. Зокрема, два тижні тому підопічні Боса розтрощили «Утрехт» (6:1). Забитими м'ячами відзначилися вінгер ван Боммель, хавбек Тіль (дубль), оборонець Мауро Жуніор, півзахисник Мейнанс і оборонець Дест. А минулої суботи ейндговенці розібралися з амстердамським «Аяксом» (3:1). Голи оформили форвард Пепе, центрбек Гертрейда та вінгер Байрактаревіч.

Натомість «Шахтар» наприкінці літа поступився житомирському «Поліссю» (0:2). Реабілітувалася команда Арди Турана в наступному турі. «Гірники» здобули вольову перемогу над львівськими «Карпатами» (2:1). Забиті м'ячі до свого активу записали нападник Мейрелліш і вінгер Аліссон. Вітчизняний гранд вийшов у співлідери Прем'єр-ліги, набравши 12 очок за п'ять турів.

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Перебіг подій

Нідерландський гранд розпочав із активного пресингу. ПСВ змарнував кілька нагод забити. Перішіч відправив м'яч над «дев'яткою» з лінії штрафного, а Сано розім'яв Різника низовим ударом. А в середині тайму Мендоза ледь не став антигероєм, коли зрізав м'яч повз власні ворота.

Та в доданий арбітром час венесуелець натомість вибився в герої. Він отримав м'яч на лівому фланзі після відбору Гомеса та пішов у власному стилі в штрафний. Вінгер хитнув оборонця і класно поклав у дальній кут.

«Червоно-білі» відігралися на початку другої половини. Активний старт призвів до забитого м'яча після введення з ауту. Обіспо прострілив у район «позначки», звідки Дест майстерно пробив у кут воріт.

Далі матч набув ознак боротьби на кожному клаптику поля. Це відбилося на гостроті атак – моментів суперники створили небагато. Лише під кінець поєдинку Траоре не переграв голкіпера з кількох метрів, а Перішіч зі штрафного відправив м'яч над воротами «гірників» – 1:1 у підсумку.

Ліга чемпіонів. Основний раунд, перший тур

ПСВ – «Шахтар» – 1:1

Голи: Дест, 48 – Мендоза, 45+1

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До слова, раніше «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» несподівано підсилився оборонцем із чемпіонату Італії. За центрбека Маттурро вітчизняний гранд віддав орієнтовно 5 млн євро. За його плечима також досвід виступів в іспанській Ла Лізі.