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ПСЖ – «Слован». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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ПСЖ – «Слован». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів
Хвіча Кварацхелія готовий до нових подвигів у головному єврокубку
фото: EFE

Переможець турніру проекзаменує чемпіона Словаччини

Сьогодні, 9 вересня 2026 року, французький «Парі Сен-Жермен» на арені «Парк де Пренс» зустрінеться з братиславським «Слованом» у поєдинку першого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ПСЖ – «Слован»

Безапеляційним лідером симпатій на 14:55 9 вересня стала команда Луїса Енріке, переконані фахівці GGBET. Імовірний успіх парижан оцінено коефіцієнтом 1,04. Натомість на потенційну перемогу словацького гранда закладено кеф 37,43. На підсумкову нічию запропоновано бал 16,47. Тим часом на сенсаційну мирову (0:0) виставлено коефіцієнт 15,40. Зате на тотал більше 5,0 закладено бал 2,42.

Передматчевий стан команд

Обидва колективи вже змагалися на євроарені в нинішньому сезоні. ПСЖ розпочав сезон із битви за Суперкубок УЄФА з бірмінгемською «Астон Віллою». Французький гранд здобув перемогу (2:1). Забитими м'ячами відзначилися флангові нападники Кварацхелія і Дуе.

Натомість «Слован» здолав три раунди кваліфікації Ліги чемпіонів. Останнім суперником за путівку в загальний етап став словенський «Целє». Підопічні Яя Туре не змогли перемогти «жовто-блакитних» у Братиславі (1:1). Гол до свого активу записав нападник Черепкай. Зате на виїзді «небесно-блакитні» дотиснули «Целє» в овертаймі. Забиті м'ячі оформили форвард Шпорар і хавбек Мартінес.

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Орієнтовні склади команд

ПСЖ: Сафонов – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Невеш, Вітінья, Руїс – Дуе, Дембеле, Кварацхелія

«Слован»: Такач – Блекман, Байріч, Марковіч, Круз – Мартінес, Покорни, Ібрагім – Барсегян, Шпорар, Камара

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнулися у Лізі Європи 2011/12. Тоді суперники потрапили до однієї групи. Поєдинки були малорезультативними. Удома «Слован» втримав нічию (0:0). Натомість у столиці Франції ПСЖ оформив перемогу (1:0). Єдиний забитий м'яч оформив півзахисник парижан Пасторе.

Де дивитися матч ПСЖ – «Слован»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 4».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен ФК «Слован» (Братислава)

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