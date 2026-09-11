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Тренер «Фенербахче» подав у відставку після матчу Ліги чемпіонів

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Тренер «Фенербахче» подав у відставку після матчу Ліги чемпіонів
«Фенербахче» зіграв внічию з «Ромою» у першому турі ЛЧ
фото: Instagram Ісмаїл Картал

Турецький клуб залишився без тренера після поєдинку з «Ромою»

Тренер «Фенербахче» Ісмаїл Картал подав у відставку після гри з «Ромою». Про це повідоляє «Главком».

Після матчу першого туру основного раунду Ліги чемпіонів з «Ромою» 65-річний фахівець заявив про те, що залишає клуб. Гра завершилась нічиєю з рахунком 1:1.

За інформацією Якуба Сабунджуоглу, зранку керівництво клубу намагалось вийти на зв'язок з Карталом, проте він вимкнув телефон та проігнорував ранкове тренування.

Спортивний директор клубу Огуз Четін вирушив на зустріч з коучем, проте двохгодинна розмова не змінила рішення спеціаліста. Виконуючим обо'явзки тренера стане асистент Картала Дирк Кюйт.

«Фенербахче» за чотири матчі чемпіонату Туреччини набрав шість очок, команда посідає дев'яте місце турнірної таблиці.

До слова, «Шахтар» зіграв внічию з ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

 

Теги: ФК Фенербахче Ліга чемпіонів ФК Рома НОВИНИ ФУТБОЛУ

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