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«Камп Ноу» прийме фінал Ліги чемпіонів у 2029 році

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Камп Ноу» прийме фінал Ліги чемпіонів у 2029 році
Два з трьох найближчих фіналів ЛЧ пройдуть у Іспанії
фото: Вікіпедія. «Камп Ноу»

Останній фінал ЛЧ на легендарному стадіоні проходив ще у 1999 році

Фінал Ліги чемпіонів 2028/29 пройде у Барселоні на стадіоні «Камп Ноу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УЄФА.

Фінальний поєдинок цьогорінчого розяграшу головного єврокубка також зіграють у Іспанії: трофей розіграють у Мадриді та стадіоні «Ванда Метрополітано».

У 2028 році фінал відбудеться на «Альянц Арені» у німецькому Мюнхені.

Останній раз легендарний «Камп Ноу» приймав фінал Ліги чемпіонів у 1999 році. У тому поєдинку «Манчестер Юнайтед» здолав «Баварію» з рахунком 2:1 завдяки двом забитим м'ячам у компенсований до другого тайму час.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є «ПСЖ». 30 травня у Будапешті на «Пушкаш-Арені» команда луїса Енріке у серії пенальті здолала «Арсенал» та другий раз поспіль заовювала головний єврокубок.

Нагадаємо, що українська бригада арбітрів на чолі з Олександром Деревінським розсудить матч Ліги Європи між «Ювентусом» та «Нейменгемом».

Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

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