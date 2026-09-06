Лідер «Інтера» опинився в лазареті перед стартом Ліги чемпіонів

«Нерадзуррі» ризикують втратити важливого виконавця на перший матч єврокубка

Оборонець міланського «Інтера» Федеріко Дімарко може пропустити перший тур основного раунд Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport Italia.

Італієць зазнав ушкодження у черговому турі Серії A. У протистоянні з «Наполі» (3:2) він травмував коліно. На 62-й хвилині замість Дімарко вийшов Карлос Аугусто.

«Інтер» виступи в Лізі чемпіонів розпочне 8 вересня. Матч проти «вершкових» відбудеться на виїзді. Обидві команди також будуть суперниками донецького «Шахтаря» на загальному етапі турніру.

Дімарко в нинішньому сезоні зіграв три поєдинки в чемпіонаті Італії. До свого активу він записав один асист. За підсумками минулої компанії флангового виконавця визнали найкращим футболістом Серії A.

До слова, раніше «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.