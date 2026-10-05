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Тренер збірної Ірландії закликав УЄФА розводити його команду з Ізраїлем

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Тренер збірної Ірландії закликав УЄФА розводити його команду з Ізраїлем
Геймір Гадльгрімссон працює зі збірною Ірландії з 2024 року
фото: пресслужба ФАІ

Ірландія та Ізраїль двічі зустрілись у цьогорічній Лізі націй

Головний тренер збірної Ірландії Геймір Гадльгрімссон після матчу четвертого туру групового етапу Ліги націй (1:1) закликав УЄФА розводити його команду з блакитно-білими під час жеребкувань. Про це повідомляє «Главком».

«Ні, не варто. Але не нам це вирішувати. Це вирішує УЄФА. Очевидно, що в Ірландії є велика підтримка Палестини. Не так багато країн підтримують Палестину настільки сильно, як Ірландія.

Я б не побажав жодній національній збірній пройти через те, через що ми пройшли протягом цих двох тижнів. Тож, можливо, УЄФА просто потрібно втрутитися і щось зробити», – сказав Гадльґрімссон.

Ірландці домашній матч з Ізраїлем вирішили провести у сербському місті Бачка-Тобола. Перед матчами футболісти не тисли одне одному руки, а голкіпер Ірландії Гевін Базуну відмовився виходити на поле у іграх з Ізраїлем.

Перша зустріч команд завершилась розгромною перемогою Ірландії (3:0), у другій грі команди розписали нічию (1:1).

Турнірна таблиця групи В3 Ліги націй

Тренер збірної Ірландії закликав УЄФА розводити його команду з Ізраїлем фото 1
фото: SofaScore

Нагадаємо, що раніше була опублікована заявка збірної України на матч Ліги націй з Угорщиною.

Гра відбудеться 5 жовтня о 21:45 за київським часом у Трнаві (Словаччина).

Теги: Ліга націй

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